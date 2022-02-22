МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Фондовые биржи Европы в начале торгов вторника падают в пределах 3% на обострении ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.08 мск британский FTSE 100 снижался на 1,27% — до 7389,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,94%, до 6656,98 пункта, немецкий DAX — на 2,29%, до 14393,58 пункта. На открытии торгов падение достигало 3%.

В понедельник президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.