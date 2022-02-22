МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются из-за растущей международной политической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,27%, до 33916 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 13915 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 4336 пункта.

Инвесторы воздерживаются от риска в свете усиления политической напряженности из-за ситуации вокруг Украины. Обстановка обострилась после заявления президента России Владимира Путина накануне о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Также на глобальном финансовом рынке продолжает отыгрываться тема инфляции.

"Инвесторы оценивают степень готовности западных лидеров дать отпор действиям России и то, как это может усугубить проблему растущей инфляции", — сказал агентству Блумберг главный стратег Brewin Dolphin Гай Фостер (Guy Foster).