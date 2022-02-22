МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Московская биржа 28 февраля запустит на срочном рынке торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс государственных облигаций, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа с 28 февраля прекращает торги акциями "Иркутскэнерго"

Базовый актив фьючерса — индекс RGBI – основной индикатор рынка российского государственного долга, рассчитывается с 2002 года. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией от одного года. База расчета индекса пересматривается ежеквартально.

Минимальный шаг цены контракта составит 1 пункт, стоимость шага цены – 1 рубль. Исполнение контракта будет происходить в период дневного клиринга в первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря по последней цене закрытия индекса RGBI, умноженной на сто. К торгам будут допущены контракты со сроком исполнения в июне 2022 года.

"Новый инструмент предоставит российским и иностранным инвесторам дополнительные возможности для диверсификации и хеджирования портфелей ценных бумаг, в том числе позволит одной сделкой открыть позицию на весь сегмент гособлигаций без необходимости приобретать отдельные выпуски бумаг", — отмечается в сообщении.

В настоящее время на срочном рынке торгуются поставочные фьючерсы на корзину ОФЗ.