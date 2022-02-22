МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем во вторник сократил темпы падения, но продолжает оставаться в минусе, индекс Мосбиржи снижается на 2,5% и пытается вернуться выше 3000 пунктов, следует из динамики торгов. Акции не попавших в санкционные списки Британии Сбербанка и ВТБ дорожают

Во вторник торги на российском рынке акций проходят при повышенной волатильности. Индекс Мосбиржи к 16.23 мск падает на 2,55%, до 2959,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,54%, до 1175,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 54 копейки, до 79,24 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 89,83 рубля.

Рынок акций находится сейчас в состояние повышенной волатильности — новости с внешнеполитической арены продолжают оказывать влияние на движение котировок, поясняет Дмитрий Александров из компании "Универ капитал". Акции "Газпрома" и рубль стабильны на новостях по "Северному потоку-2"

Президент России Владимир Путин накануне заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

Президент США Джо Байден в ответ в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки. А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не сможет принять признание Россией ДНР и ЛНР.

Однако после заявлений замглавы МИДа РФ Андрея Руденко, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, а военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться "исходя из угроз", основные индексы российского рынка акций частично отыграли дневные потери.

АУТСАЙДЕРЫ И ЛИДЕРЫ

В существенном минусе торгуются акции "Роснефти" (-6,42%), "Самолета"(-7,73%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-4,65%).

Динамику значительно лучше рынка демонстрируют бумаги "Норникеля" (+7,61%), ММК (+7,19%) и "Газпрома" (+5,82%).

ПРОГНОЗЫ

"Решение РФ признать независимость ДНР и ЛНР несколько прояснило ситуацию, и рынок отреагировал на это сообщение вчера вечером коротким, но стремительным ростом", — вспоминает Олег Сыроваткин из компании "Открытие инвестиции". Впоследствии часть этого роста была отыграна, однако любая определенность для рынка выглядит лучше туманных перспектив дальнейшего развития конфликта между РФ и Западом, добавил он.

В отсутствие сильного санкционного негатива индекс Мосбиржи попробует сегодня вернуться к отметке 3000 пунктов, ожидает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Этому может способствовать сильная перепроданность и ожидания того, что западные санкции против России могут носить умеренный характер, добавил он.

Впрочем, несмотря на текущую привлекательность и дешевизну российского рынка акций спешить с долгосрочными покупками не стоит, заключает Александров.