МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Газпром нефти", следует из сообщения торговой площадки.

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 22.02.2022, 16.38 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 518,35) и диапазона оценки рыночных рисков (до 560,427 рубля, эквивалентно ставке 23,75%) ценной бумаги SIBN (Газпром нефть ПАО ао)", — говорится в сообщении.

К 16.46 мск акции "Газпром нефти" растут в цене на 6,98%, до 484,8 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.