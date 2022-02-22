МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций после обвала понедельника и с утра во вторник сейчас перешел к росту и уже поднимается более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. Рубль заметно растет к доллару и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.46 мск рос на 1,52% — до 3083,15 пункта, долларовый РТС – на 1,5%, до 1225,66 пункта.

В лидерах роста акции "Газпрома" (+9,62%), бумаги Сбербанка (префы растут на 5,53%, обыкновенные акции – на 6,5%), акции ВТБ (+5,15%), "Яндекса" (+10,32%), "Норникеля" (+9,16%) и НЛМК (+9,29%).