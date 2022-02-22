2022-02-22T17:56:26+03:00
2022-02-22T17:56:26+03:00
2022-02-22T17:56:26+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220222/836137541.html
Российский рынок акций перешел к росту
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций после обвала понедельника и с утра во вторник сейчас перешел к росту и уже поднимается более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 22.02.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271823.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271823.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271820.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271820.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271817.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/18/832271817.jpg
https://1prime.ru/Forex/20220222/836137110.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций после обвала понедельника и с утра во вторник сейчас перешел к росту и уже поднимается более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 17.46 мск рос на 1,52% — до 3083,15 пункта, долларовый РТС – на 1,5%, до 1225,66 пункта.
В лидерах роста акции "Газпрома" (+9,62%), бумаги Сбербанка (префы растут на 5,53%, обыкновенные акции – на 6,5%), акции ВТБ (+5,15%), "Яндекса" (+10,32%), "Норникеля" (+9,16%) и НЛМК (+9,29%).