МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник вечером слабо отреагировал на публикацию американской макростатистики, инвесторы продолжают отыгрывать базовые факторы рынка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,134 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,131 доллара, курс доллара к иене — до 115,22 иены за доллар со 114,74 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 96 пунктов. До выхода статистики индекс опускался на 0,05%.

Не оказала заметного влияния на доллар макростатистика по США. Так, индекс доверия потребителей в США в феврале снизился слабее ожиданий — до 110,5 пункта при прогнозе в 110 пунктов, сообщила аналитическая Conference Board. Композитный индекс деловой активности (PMI) в США за февраль поднялся до 56 пунктов против 51,1 пункта, PMI в сфере услуг вырос до 56,7 пункта против 51,2 пункта в январе, аналитики ждали 53 пункта. PMI в промышленности поднялся до 57,5 пункта с 55,5 пункта ранее при прогнозе в 56 пунктов.

Курс евро к доллару поддерживают данные по Германии. Так, индекс делового климата исследовательского института IFO в стране вырос в феврале до 98,9 пункта с пересмотренного уровня января в 96 пунктов. Аналитики прогнозировали рост показателя только до 96,5 пункта.

В целом на рынке сохраняются настроения ухода от риска на фоне эскалации отношений между Россией и Украиной. В понедельник президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

"Доллар и другие валюты-убежища, скорее всего, укрепятся, поскольку кризис вокруг Украины выглядит все более тревожным", — считают аналитики ING, которых цитирует газета Wall Street Journal.