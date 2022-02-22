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https://1prime.ru/Financial_market/20220222/836138455.html
Рубль растет к доллару и евро на обращении Путина по Украине
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль прибавил порядка 20-30 копеек к доллару и евро непосредственно по итогам выступления президента РФ Владимира Путина перед журналистами по ситуации вокруг Украины, следует из... ПРАЙМ, 22.02.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рубль прибавил порядка 20-30 копеек к доллару и евро непосредственно по итогам выступления президента РФ Владимира Путина перед журналистами по ситуации вокруг Украины, следует из динамики торгов на Московской бирже.
До выступления президента РФ доллар торговался на уровне 79,33 рубля, евро — 89,95 рубля после выступления доллар оказался на уровне 79 рублей, евро – порядка 89,75 рубля. Однако затем отечественная валюта замедлила рост к американской валюте и перешла к символическому росту к европейской.
Курс доллара расчетами "завтра" к 20.07 мск снижается на 23 копейки, до 79,53 рубля, курс евро рос на 2 копейки, до 90,17 рубля.