МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы в среду заметно растут на финансовых результатах ряда компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.09 мск британский FTSE 100 увеличивается на 0,46%, до 7529,05 пункта, французский CAC 40 — на 1,21%, до 6869,61 пункта, немецкий DAX — на 0,89%, до 14824,25 пункта.

Акции таких корпораций, как Henkel, Stellantis, Barclays, за счёт воодушевившей инвесторов финансовой отчётности дорожают на 4,4%, 6%, 2,45% соответственно.

Кроме того, фактор ситуации вокруг Украины, который накануне обвалил мировые финансовые рынки, в глазах инвесторов несколько ослаб. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР и поручил обеспечить поддержание мира там Вооруженными силами РФ. В ответ на это действие ряд иностранных государств, в частности страны ЕС, США, Великобритания, заявили о намерении ввести новые санкции

"Пока санкции, введенные Западом, не так суровы, как можно было бы ожидать, и рынок, по-видимому, воспринимает это как победу на фоне намеков, что президент России Владимир Путин может быть открыт для дипломатического решения", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд (Russ Mould).

Ранее в среду также были опубликованы окончательные данные инфляции, которые совпали с первоначальной оценкой, рекордной за всю историю наблюдений Евростатом: годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам января ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее.