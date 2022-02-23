МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Рубль значительно слабеет на негативном внешнеполитическом фоне, доллар торгуется по курсу выше 79 рублей, евро – выше 90 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" 14.12 мск растёт на 80 копеек, до 79,60 рубля, курс евро — на 89 копеек, до 90,34 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,67%, до 93,22 доллара за баррель. Кроме того, негативно на курс нацвалюты продолжает влиять внешнеполитический фактор.

"В частности, накануне Совет Федерации России санкционировал применение Вооруженных сил за рубежом, потенциально – для защиты ДНР и ЛНР, независимость которых днем ранее официально признала Москва", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир Инвестиций".

"Национальная валюта начала эту неделю новым антирекордом — курс доллара поднимался к 81 рублю (во вторник утром – ред.), обновляя максимумы 2022 года. Причиной всему, по сути, выступили два основных фактора: в первую очередь, это рост санкционных опасений у глобальных инвесторов в адрес РФ, а также, в целом, глобальный уход рыночного аппетита к риску", — напоминает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Во вторник рубль частично приступил к сбрасыванию своей перепроданности (рубль остается одной из самый недооцененных валют "развивающихся" рынков), а также за счёт решения ЦБ оказать "поддержку" финансовому сектору (например, ЦБ предоставит банкам возможность использования до 1 октября уровень курсов валют в целях расчета нормативов на 18 февраля), также указывает аналитик.

В среду рубль после утренних попыток подрасти к доллару и евро перешел к ослаблению на сохранении угрозы санкций со стороны Запада, также следует из динамики торгов.

США приняли пакет санкций, среди которых фигурирует запрет на приобретение выпусков российских ОФЗ на вторичном рынке, которые вышли в оборот после 1 марта, напоминает Бахтин.

"Это фактор умеренного давления для рынка рублевого долга. По данным на 14 февраля, на нерезидентов приходится 18,7% всех находящихся в обороте выпущенных ОФЗ. Кроме того, цены на нефть незначительно снижаются, Brent торгуется вблизи 93,3 доллара за баррель", — добавляет эксперт.

ПРОГНОЗЫ

В течение дня рубля может реагировать на внешнеполитические новости, заявления представителей западного истеблишмента, в том числе санкционную риторику, замечает Бахтин из компании "БКС Мир Инвестиций". Впрочем, фактор выходного дня в России может сгладить движения валютных котировок, следует из анализа экспертов.

"Торговая динамика в среду более спокойная в связи с тем, что не проводятся торги акциями, облигациями и производными на них. Фьючерс на индекс РТС снижается на 0,6%, расписки на российские акции в Лондоне и на "СПБ Бирже" демонстрируют разнонаправленную динамику", — отмечает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

"Большой активности на срочном и валютном рынке не наблюдается в связи с праздничным днем. Положительная динамика сегодня на биржах в Европе, фьючерсы на индексы в США также в "зеленой" зоне", — добавляет он.

"Вместе с тем, в пользу рубля может играть откат от локальных вершин индекса доллара DXY", — добавляет Бахтин.

По его оценкам, до конца сегодняшней сессии вероятно движение пары "доллар-рубль" в пределах 78,5-80 рублей.