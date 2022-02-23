МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно растут в среду в ожидании данных о ВВП США за прошлый квартал, в том числе на NASDAQ — более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля ускорил падение в среду днем

По состоянию на 15.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,62%, до 33735 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,12%, до 14015,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,72%, до 4331,5 пункта.

Одним из важных экономических событий станут данные ВВП США, которые будут опубликованы завтра. Аналитики ждут роста показателя в четвертом квартале, по второй оценке, на 6,9%.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. Обстановка обострилась после заявления президента России Владимира Путина в понедельник о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что это признание представляет "угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам" Америки.