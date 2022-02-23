МОСКВА, 23 фев- ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду коррекционно растут после снижения торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,51%, до 33767 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,08%, до 13525,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,82%, до 4336,2 пункта.

Американские индексы открыли торги среды коррекционным ростом после того, как торговым днем ранее снизились из-за очередного обострения ситуации вокруг Украины.

В понедельник президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет угрозу "национальной безопасности и внешнеполитическим интересам" Америки.

"Вероятно, сейчас мы находимся в режиме ожидания, наблюдая за тем, как будут развиваться события", — сказал газете Wall Street Journal глава отдела рыночной стратегии в Mediolanum Asset Management Брайан О'Рейли (Brian O'Reilly).