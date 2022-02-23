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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220223/836147937.html
Доллар подскочил до 81 рубля
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Рубль продолжает падение на усилении санкционных рисков, курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года. Евро торгуется в районе 91,5 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 23.02.2022
рынки, новости, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Рубль продолжает падение на усилении санкционных рисков, курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года.
Евро торгуется в районе 91,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" 18.21 мск рос на 1,98 рубля – 80,78 рубля, курс евро — на 2,05 рубля – 91,5 рубля.
Минутами ранее курс доллара поднимался чуть выше 81 рубля, обновив максимум с марта 2020 года.
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