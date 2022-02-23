МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Рубль продолжает падение на усилении санкционных рисков, курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с марта 2020 года.

Евро торгуется в районе 91,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" 18.21 мск рос на 1,98 рубля – 80,78 рубля, курс евро — на 2,05 рубля – 91,5 рубля.

Минутами ранее курс доллара поднимался чуть выше 81 рубля, обновив максимум с марта 2020 года.

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