МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж утром в четверг упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов. Курс евро поднялся выше 92 рублей

Торги по большинству "голубых фишек" и рублю не проводятся. Акции "Газпрома" упали более чем на 11%, а обыкновенные акции Сбербанка — более чем на 10,5%.

Рубль теряет более 3,5% к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.39 мск повышается почти на 2,92 рубля, до 84,08 рубля, курс евро — на 3,54 рубля, до 95,24 рубля.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.39 мск падает на 11,33%, до 2735,11 пункта.

Акции "Газпрома" в то же время падают 11,5%, до 250,9 рубля, а обыкновенные акции Сбербанка — на 10,83%, до 185,95 рубля.