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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836153467.html
Мосбиржа приостановила торги на всех рынках
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. Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка. "Торги на всех рынках... ПРАЙМ, 24.02.2022
рынки, экономика, новости, московская биржа, торги, индекс мосбиржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка.
"Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.
Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.