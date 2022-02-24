МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка. Рубль обвалился

"Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.

Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.