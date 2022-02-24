МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром падают на 1-3% на геополитических новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,89% — до 3458,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,28%, до 2307,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index падал на 3,06%, до 22940 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 2,32%, до 2656,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,88%, до 6998,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,06%, до 25905 пунктов.

Основным фактором падения на мировых рынках остается обостряющаяся геополитическая ситуация. На этом фоне падают фьючерсы индексов США, а евро дешевеет.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".