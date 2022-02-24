МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 8.10 мск приостановила торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса, сообщила торговая площадка. Мосбиржа приостановила торги на всех рынках

"Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Уточняется, что участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

Ранее Московская биржа приостановила торги после обвала на фоне объявления военной спецоперации. Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.

Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.