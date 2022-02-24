МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Мировая цена на золото в четверг утром подскакивает на 1,7% на эскалации геополитической ситуации, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР падают на 1-3% на обострении геополитической ситуации

По состоянию на 8.15 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 32,55 доллара, или на 1,7%, до 1942,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,75%, до 24,988 доллара за унцию.

Драгоценный металл в четверг утром получает поддержку в качестве актива-убежища на фоне обострения геополитической ситуации. Рынки отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина, объявившего о проведении военной спецоперации России из-за Донбасса.

Президент США Джо Байден, со своей стороны, заявил, что США, их союзники и партнеры в четверг введут жесткие санкции против РФ.

"Эскалация геополитических волнений может проложить путь к повышенной волатильности рынка, что поможет поддержать активы-убежища, такие как золото", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики IG.