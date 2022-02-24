МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром растет к евро, но снижается к иене на глобальном сокращении спроса на риск, свидетельствуют данные торгов. Курсы доллара и евро достигли исторических максимумов на форексе

По состоянию на 9.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,1242 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1309 доллара, курс доллара к иене — до 114,56 иены за доллар со 114,97 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,48%, до 96,64 пункта.

Всю неделю на мировых торговых площадках наблюдается отказ от риска в связи с тяжелой геополитической обстановкой – с начала недели евро подешевел к доллару на 0,8%, надежные доллар и иена укрепляются.

В понедельник президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Утром в четверг Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".