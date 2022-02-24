МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром коррекционно растет после снижения на 1% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Курсы доллара и евро достигли исторических максимумов на форексе

По состоянию на 9.00 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,48%, до 4,4865 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,49% — до 9866 долларов, алюминия — на 0,32%, до 3292,5 доллара, цинка — на 0,93%, до 3571,5 доллара.

На рынке меди в четверг наблюдается коррекционный рост после того, как торговым днем ранее металл подешевел на 1%. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. Накануне президент РФ Путин объявил о проведении военной спецоперации России из-за Донбасса.

Президент США Джо Байден, со своей стороны, заявил, что США, их союзники и партнеры в четверг введут жесткие санкции против РФ.