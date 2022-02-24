МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили в четверг рост до 6%, апрельская марка Brent превысила 103 доллара за баррель впервые с 3 сентября 2014 года, котировки фьючерса с поставкой в мае — около 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.10 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 6,2% — до 102,89 долларов за баррель. По состоянию на 10.20 мск майский фьючерс дорожал на 6,28%, до 99,94 доллара; апрельские фьючерсы на WTI росли в цене на 6,43%, до 98 долларов за баррель.