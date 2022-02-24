МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) в четверг достигла исторического максимума в 3,388 тысячи долларов за тонну. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на исторические данные LME. В Сбербанке рассказали о действиях на фоне волатильности рубля

Таким образом, показатель превысил рекордные в 3,38 тысячи долларов за тонну, которые были достигнуты в 2008 году. Теперь рекорд составляет 3,388 тысячи долларов. В начале месяца максимальная стоимость металла достигала 3,24 тысячи долларов.

Отмечается, что такое ралли на сырьевых рынках связано с обострением геополитической обстановки. Эскалация ситуации с Украиной может привести к проблемам в поставках и сокращению предложения. Так, ранее стоимость золота впервые с 10 июня превысила отметку в 1900 долларов за унцию, а никель подорожал до максимума с весны 2011 года.