МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ИНДЕКС МОСБИРЖИ ОБВАЛИЛСЯ НИЖЕ 2400 ПУНКТОВ ВПЕРВЫЕ С МАРТА 2020 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836156017.html
Нефть
Суверенный фонд Саудовской Аравии обсуждает перспективы доли в Aramco
Украинский кризис
МИД Польши просит своих граждан срочно покинуть Украину
Санкции против РФ
ЕС в четверг обсудит новые меры против России
Северный поток-2
Министр ФРГ оценил перспективы запуска газопровода "Северного потока-2"
Торги
Фондовые биржи Европы открылись падением на 3-5%
Банки
В Сбербанке рассказали о действиях на фоне волатильности рубля
Курсы валют
Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене на глобальном уходе от риска
Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский объявил о введении на Украине военного положения
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ИНДЕКС МОСБИРЖИ ОБВАЛИЛСЯ НИЖЕ 2400 ПУНКТОВ ВПЕРВЫЕ С МАРТА 2020 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836156017.html
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