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2022-02-24T10:31:44+03:00

2022-02-24T10:31:21+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836156017.html

Индекс Мосбиржи обвалился ниже 2400 пунктов впервые с марта 2020 года

Рынки

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ИНДЕКС МОСБИРЖИ ОБВАЛИЛСЯ НИЖЕ 2400 ПУНКТОВ ВПЕРВЫЕ С МАРТА 2020 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 24.02.2022

рынки, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60