МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины — индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов впервые с марта 2020 года, долларовый индекс РТС ушел ниже 800 пунктов впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. Курсы доллара и евро обновили исторические максимумы

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.

Индекс Мосбиржи к 10.42 мск падает на 28,8%, до 2196,3 пункта, долларовый индекс РТС падает на 35,52%, до 790,92 пункта.