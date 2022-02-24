2022-02-24T11:10:22+03:00
2022-02-24T11:10:22+03:00
2022-02-24T11:10:22+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836156468.html
Фондовые биржи Европы открылись падением на 3-5%
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. ФОНДОВЫЕ БИРЖИ ЕВРОПЫ ОТКРЫЛИСЬ ПАДЕНИЕМ НА 3-5% НА ОБОСТРЕНИИ СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ — ДАННЫЕ ТОРГОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 24.02.2022
индексы, рынки, экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/75/832467579.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/75/832467579.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/75/832467578.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/75/832467578.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/75/832467577.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/75/832467577.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ФОНДОВЫЕ БИРЖИ ЕВРОПЫ ОТКРЫЛИСЬ ПАДЕНИЕМ НА 3-5% НА ОБОСТРЕНИИ СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется