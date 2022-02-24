МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины — индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с июля 2017 года, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи рухнул на 42,5%

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.

Индекс Мосбиржи к 11.23 мск падает на 38,7% — до 1891,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 44%, до 686,91 пункта.