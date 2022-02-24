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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836156697.html
Индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов впервые с июля 2017 года
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Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины — индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с июля 2017... ПРАЙМ, 24.02.2022
рынки, экономика, новости, индекс мосбиржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг продолжает падение после начала военной спецоперации РФ в отношении Украины — индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с июля 2017 года, следует из данных Московской биржи.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса.
Индекс Мосбиржи к 11.23 мск падает на 38,7% — до 1891,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 44%, до 686,91 пункта.