МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. РУБЛЬ ОТЫГРАЛ ЧАСТЬ УТРЕННЕГО ПАДЕНИЯ НА ФОНЕ ИНТЕРВЕНЦИЙ ЦБ РФ: ДОЛЛАР ПО 84,1 РУБ, ЕВРО 94,1 РУБ — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ

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