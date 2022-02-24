2022-02-24T13:01:31+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220224/836157853.html
Рубль отыграл часть утреннего падения на фоне интервенций Банка России
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. РУБЛЬ ОТЫГРАЛ ЧАСТЬ УТРЕННЕГО ПАДЕНИЯ НА ФОНЕ ИНТЕРВЕНЦИЙ ЦБ РФ: ДОЛЛАР ПО 84,1 РУБ, ЕВРО 94,1 РУБ — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 24.02.2022
валюта, рынки, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. РУБЛЬ ОТЫГРАЛ ЧАСТЬ УТРЕННЕГО ПАДЕНИЯ НА ФОНЕ ИНТЕРВЕНЦИЙ ЦБ РФ: ДОЛЛАР ПО 84,1 РУБ, ЕВРО 94,1 РУБ — ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
Новость дополняется