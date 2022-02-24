ЖЕНЕВА, 24 фев — ПРАЙМ. Швейцарская фондовая биржа открылась снижением более чем на 2% на новостях с Украины, сообщают швейцарские СМИ в четверг. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на 1,5-2%

Как отмечается, на открытии в 9.00 (11.00 мск) индекс Swiss Market Index (SMI) снизился на 2,6%, до 11 634,75 пункта, к 11.00 (13.00 мск) падение составило уже 3%.

Другие основные индексы снижаются схожими темпами — Swiss Leader Index (SLI) на 2,6%, до 1 846,23 пункта, а Swiss Performance Index (SPI) — на 2,4% до 14 727,3 пункта.

Котировки акций крупнейших промышленных групп и банков также оказались в минусе, в том числе Richemont (-4,6%), Credit Suisse и AMS-Osram (по —4,3%), Nestlé (-1,5%), Novartis (- 1,7%), Roche (-1,9%).

При этом на фоне роста мировых цен на нефть, газ и сырье швейцарский франк начал укрепляться по отношению к евро. Утром пара торговалась на уровне 1,343 франка за евро.