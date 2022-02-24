МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Котировки российских суверенных еврооблигаций на внебиржевом рынке заметно падают на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса — в отдельных выпусках до 50-60% от номинала, свидетельствуют данные торгов. Песков рассказал о целях специальной военной операции России

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса. После этого российский фондовый рынок оказался под давлением распродаж.

Так, цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2043 году упала до 51% от номинала с 92,3% на закрытие среды, цена еврооблигаций РФ с погашением в 2042 году — до 50,9% от номинала против 88,8% на закрытие среды, котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2035 году снизились до 54,9% от номинала с 86,1% накануне.

Евробонды РФ с погашением в 2029 году снижались до 57,2% от номинала с 88,2%, выпуск бондов с погашением в 2027 году — до 64,8% против 88,1% накануне.