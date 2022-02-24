МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Рубль вновь усилил падение и дополнительно терял более 1 рубля, несмотря на заявления кабмина РФ по ОФЗ и о готовности мер по защите российского финрынка: доллар поднимался к 85,9 рубля, евро — в район 95,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара в обменниках Киева побил абсолютный рекорд

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.45 мск растет на 4,01 рубля, до 85,17 рубля, курс евро — на 4,42 рубля, до 95,12 рубля.

В моменте доллар поднимался до 85,9 рубля, евро — до 95,7 рубля. До сообщений кабмина РФ доллар был в районе 84,66 рубля, евро — около 94,44 рубля.

Кабмин ранее в четверг заявил о готовности мер по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз. Также правительство сообщило, что на ближайшие недели аукционы по размещению ОФЗ будут приостановлены. Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета (более 4,5 триллиона рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях — 2,2 триллиона рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений, заверили в кабмине.