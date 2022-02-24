МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы падают в пределах 2,5% на фоне глобального ухода трейдеров от риска из-за ухудшения геополитической обстановки, свидетельствуют данные торгов. Нефть Urals дешевеет на севере Европы из-за риска санкций для России

По состоянию на 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 2,51% — до 32300,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшался на 2,1% — до 12763,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,64%, до 4156,12 пункта. В первые минуты торгов индексы снижались на 2,5-3%.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Позже в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

"Мы ожидаем сохранения волатильности в ближайшее время, пока лидеры просчитывают и объявляют о своем ответе на эту эскалацию", — говорят аналитики UBS, которых цитирует газета Wall Street Journal. По мнению экспертов, повышенная волатильность свидетельствует, что рынки не полностью учли вероятность более глубокого конфликта.

Несколько сдерживает снижение индексов сильная макростатистика. Минторг США ожидаемо улучшил оценку роста ВВП страны в четвертом квартале до 7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки в 6,9%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 19 февраля снизилось до 232 тысяч при прогнозе в 235 тысяч.