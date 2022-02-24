МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота растет на 1,5% в четверг вечером на росте спроса на надежные активы в свете эскалации геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе растут на 40%

По состоянию на 17.45 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 28,4 доллара, или на 1,48%, до 1938,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,27%, до 24,865 доллара за унцию.

Спрос на золото как на актив-убежище возрос в свете эскалации ситуации на Украине. В ходе торгов котировки достигали 1,976 тысячи долларов за тройскую унцию, но психологической отметки в 2 тысячи долларов так и не достигли.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции из-за Донбасса. Украина разорвала дипломатические отношения с РФ. Запад грозит России санкциями.

"Учитывая, что скачок стоимости золота начался еще несколько дней назад на ожиданиях потенциального вторжения, после преодоления нескольких уровней сопротивления, осталось не так много препятствий, чтобы закрепиться выше 1960 долларов, а затем и 2000 долларов", — отметил аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.