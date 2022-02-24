МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" продолжает работу в штатном режиме, а также сохраняет установленный порядок взаимодействия с участниками торгов и партнерами по срокам, регламентным процедурам и форматам взаимодействия, сообщает торговая площадка.

Ранее в четверг "СПБ Биржа" с 8.10 мск приостанавливала торги на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса. С 12.30 мск "СПБ Биржа" возобновила торги ценными бумагами в режиме переговорных сделок с кодами расчетов T0, Т1, режиме торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1 и режиме торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчетов Т0Т1. "СПБ Биржа" с 17.00 мск возобновила торги ценными бумагами во всех режимах.

"СПБ Биржа продолжает работу в штатном режиме и внимательно следит за ситуацией. Мы предельно сосредоточены на поддержании работоспособности торговой и расчетно-клиринговой инфраструктуры, системы управления рисками и обеспечения непрерывности бизнес-процессов. Команда СПБ Биржи обладает значительным опытом работы в условиях неопределенности и экстремальной волатильности на финансовых рынках", — отмечается в сообщении.

При этом "СПБ Биржа" принимает меры для защиты активов и интересов участников торгов и инвесторов, в частности приостановка торгов и повышение требований по обеспеченности позиций по ценным бумагам. В условиях высокой волатильности и формирования очереди однонаправленных заявок (например, продаж) возможны резкие изменения котировок ценных бумаг, не исключает биржа.

"Однако технология СПБ Биржи позволяет без каких-либо последствий для изменения цены на локальном рынке обрабатывать заявки инвесторов по принципу наилучшего исполнения (best execution), привлекая ликвидность с международного рынка. Таким образом, у участников торгов и инвесторов есть уверенность, что заявки будут исполнены по ценам лучше или не хуже, чем на мировом рынке и в любом объеме", — говорится в сообщении.

"Установленный порядок взаимодействия с участниками торгов и партнерами по срокам, регламентным процедурам и форматам взаимодействия не меняется и остается в прежних отлаженных форматах. Мы находимся в постоянном контакте и консультациях с Банком России и участниками торгов", — также отмечается в пресс-релизе.