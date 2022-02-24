МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса по итогам торгов четверга упал на 14%, откатившись к уровням января 2015 года, следует из данных Московской биржи. Источник сообщил, что ЕС пока не планирует отключение России от SWIFT

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины из-за Донбасса. На этом фоне российский фондовый рынок оказался по давлением распродаж.

Индекс RGBI по итогам торгов потерял 14,1%, снизившись до уровня 104,3 пункта. В последний раз индикатор находился на данных уровнях в январе 2015 года.