МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Три основные фондовые биржи Европы в четверг закрылись снижением почти на 4% — обострение ситуации вокруг Украины привело к бегству инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 3,88%, до 7207,01 пункта, французский CAC 40 — на 3,83%, до 6521,05 пункта, немецкий DAX — на 3,96%, до 14052,1 пункта.

Мировые трейдеры уходят от риска из-за внешнеполитического фактора. Утром в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции из-за Донбасса. Украина разорвала дипломатические отношения с РФ. Запад грозит России санкциями.

"Эскалация напряженности… выбила у рынков почву из-под ног, что усугубило и без того хрупкие условия при растущей инфляции и опасениях (роста — ред.) процентных ставок", — заявил агентству Франс Пресс аналитик Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).

Наиболее заметно упал в цене европейский банковский сектор — на 8,2% — и автомобильный, на 6%. Нефтегазовый сектор опустился на символические 0,3%, поддержанный ростом нефтяных цен, которые достигли рекордных отметок с 2014 года.