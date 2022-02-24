МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля спокойно реагирует на сообщения о санкциях, наложенных на Сбербанк, и продолжает попытки компенсировать обвал, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.46 мск четверга рос на 3,7 рубля, до 84,86 рубля, евро — на 3,4 рубля, до 95,1 рубля.

Ранее в четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).

Как сообщило ранее в четверг американское министерство финансов, США ввели санкции против Сбербанка. В частности, всем финансовым институтам США предписано закрыть его корреспондентские счета в течение 30 дней.