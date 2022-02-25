МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут в рамках коррекции после обвала четверга, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись падением 2-4% в четверг

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,54% — до 3448,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,02%, до 2305,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,1%, до 22879,07 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,11%, до 2678,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 6998,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,66%, до 25401,5 пунктов.

В четверг ключевые индексы Азии упали по итогам торгов на 1,5-3,2%, отреагировав на обострение ситуации вокруг Украины. Ранее президент России принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В связи с этим США, ЕС и ряд других стран ввели санкции в отношении крупнейших российских банков и организаций.

В то же время биржи США завершили торги четверга в плюсе, в частности, NASDAQ подскочил более чем на 3%. Это также стало поддержкой для рынков АТР в пятницу.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, связывают такую динамику с мнением инвесторов о том, что на фоне геополитической напряженности Федрезерв США будет действовать более осторожно в отношении повышения ставки.