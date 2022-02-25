МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается в рамках коррекции после приближения к отметки в 2 тысячи долларов за тройскую унцию торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее

По состоянию на 8.18 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 10,85 доллара, или на 0,56%, до 1915,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,26%, до 24,375 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение после того, как торговым днем ранее цена достигала 1976,5 доллара за тройскую унцию, приблизившись к 2 тысячам долларов. Спросу на золото способствовал уход инвесторов от риска из-за эскалации ситуации вокруг Украины.

После того, как президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР и заявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины, ряд стран принял решение ввести санкции против России.

По словам аналитиков UOB, которые приводит газета Wall Street Journal, растущая геополитическая напряженность увеличивает шансы на дальнейший краткосрочный скачок цены на золото.