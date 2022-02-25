НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев — ПРАЙМ. Индексы индийских фондовых бирж в начале торгов росли на 2% на фоне роста американских фондовых рынков, свидетельствуют данные торгов. База расчетов индекса Мосбиржи с 18 марта останется без изменений

Индекс NSE NIFTY 50 вырос на 332,95 пункта, или 2,05% до отметки 16 580,95 пункта, при этом большинство его основных субиндексов торговались с повышением. Индекс Sensex вырос на 1 108,96 пункта, или 2,03% до 55 638,96 пункта.

Накануне индексы закрылись падением более чем на 4% на фоне новостей вокруг Украины. Сообщалось, что это было четвертое по величине падение за всю их историю.

Sensex S&P BSE (Sensex) — эталонный индекс Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. Первоначально составленный в 1986 году, Sensex стал самым первым фондовым индексом в Индии.

Индекс NSE NIFTY 50 — ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах экономики.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.