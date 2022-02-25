МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем продолжает отыгрывать потери четверга: курс доллара опустился ниже 83 рублей, евро — ниже 92,5 рублей, следует из данных Московской биржи. Министр финансов ФРГ дал оценку санкциям против российских банков

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.44 мск снижался на 2,68 рубля — до 82,57 рубля, евро — на 2,77 рубля, до 92,44 рубля.

По итогам четверга национальная валюта потеряла 4,09 рубля к доллару и 3,51 рубля к евро. Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке решил начать валютные интервенции и предоставить дополнительную ликвидность банковскому сектору.

В пятницу рублевые активы коррекционно отскакивают вверх. Индекс Мосбиржи растет примерно на 15%. А индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, прибавляет 5,01%.