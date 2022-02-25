МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем перешел к росту по отношению к евро, инвесторы предпочитают валюту-убежище на фоне ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 мск курс евро к доллару снижается до 1,1178 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1191 доллара, курс доллара к иене — до 115,32 иены за доллар со 115,52 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 97,14 пункта.

Спрос на американскую валюту в пятницу днем вновь поддерживается неопределенностью вокруг Украины. После того, как президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР и заявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины, ряд стран принял решение ввести санкции против России.

По словам аналитика Commerzbank Ульриха Лейхтманна (Ulrich Leuchtmann), которые приводит газета Wall Street Journal, во время военных действий доллар является "наиболее безопасным убежищем".