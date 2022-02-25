МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих привилегированных акций компании "Транснефть", следует из сообщения торговой площадки.

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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Полюса"

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 25.02.2022, 16.20 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 132150) и диапазона оценки рыночных рисков (до 150703,78 рубля, эквивалентно ставке 60,0 %) ценной бумаги TRNFP (Транснефть ПАО акц.пр.)", — говорится в сообщении.

К 16.47 мск акции "Транснефти" растут в цене на 16%, до 122 300 рублей.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.