МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании "Норникель", следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Полюса"

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 25.02.2022, 16.45 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 22348) и диапазона оценки рыночных рисков (до 25721,97 рублей, эквивалентно ставке 50 %) ценной бумаги GMKN (ГМК "Нор.Никель" ПАО ао)", — говорится в сообщении.

К 16.57 мск акции "Норникеля" растут в цене на 10,46%, до 20104 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.