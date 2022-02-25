МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" вновь запустит торги ценными бумагами компаний с листингом на Лондонской фондовой бирже (LSE) в 18.00 мск, подача заявок на них была приостановлена торговой площадкой с 17.00, говорится в сообщении пресс-службы биржи.

"Торги ценными бумагами компаний с листингом на LSE запустим в 18.00 мск", — сообщила журналистам пресс-служба.

Ранее биржа сообщила, что с 17.00 устанавливается запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании заявок, предметом которых являются ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE.

В сообщении указывалось, что запрет касался следующих режимов торгов: основных торгов, RFQ, переговорных сделок (за исключением кодов расчетов Т0, Т1), "адресного репо с Центральным контрагентом" (за исключением кода расчетов Т0Т1) и торгов "безадресное репо с Центральным контрагентом".