МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу заметно подскочил в рамках коррекции, частично компенсировав рекордный обвал четверга, следует из данных Московской биржи. Аналитик дал прогноз, что будет с рублем из-за Донбасса к концу года

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 20,04%, до 2470,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 26,12%, до 936,94 пункта.

Накануне оба показателя рухнули на 33,28% и 39,44% соответственно. В итоге за всю последнюю полную неделю зимы индекс Мосбиржи обвалился на 27,2%.

ОТСКОК ОТ ДНА

Российский фондовый рынок в конце недели корректировал обвал четверга, случившийся из-за панических распродаж акций после начала военной операции РФ на Украине.

Регуляторные действия частично помогли сбить панику на рынке. Так, Московская биржа не проводила в четверг и не будет проводить в понедельник утренние торги на рынке акций и на срочном рынке. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в эти часы биржевой торговли, сообщила биржа

Кроме того, первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что регулятор в нынешней ситуации допускает для компаний, чьи акции торгуются на бирже, меры поддержки своих котировок, например, приобретение их акций подконтрольными структурами.

При этом глобальная рыночная конъюнктура несколько улучшилась. Так, нефть остается дорогой — около максимумов сентября 2014 года, хотя и опустилась ниже 100 долларов за баррель. Марка Brent теряет сейчас 2%, опускаясь до 93,5 доллара за баррель.

Ценовой индекс российских гособлигаций Московской биржи в пятницу коррекционно отталкивался вверх от минимумов с 2015 года, достигнутых в четверг.

Западные фондовые индексы уверенно растут в рамках коррекции, хотя этот фактор и не очень-то значим сейчас для российского рынка.

В лидерах роста цены на российском рынке оказались акции "Интер РАО" (+31,4%), префы "Транснефти" (+29,9%), ДВМП (+27,1%), бумаги "Новатэка" (+24,4%).

При этом снова заметно упали в цене акции "Русала" (-8,2%), ПИКа (-8%), бумаги ЦИАНа (-5,6%), Polymetal (-4%), "Магнита" (-2,9%).

ПРОГНОЗЫ

Краткосрочную надежду игрокам на повышение дали новости о готовности России возобновить переговоры с Украиной на территории Белоруссии, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"С чего начнется следующая неделя для рынков при этом никак нельзя сказать определенно: теоретически могут поступить как сигналы о желании сторон найти компромиссные решения и деэскалации напряженности, так и сообщения о жестких санкциях и усугублении конфликта. С технической точки зрения российский рынок акций выглядит готовым к развитию коррекционного отскока, но лишь при поступлении фундаментального позитива", — добавляет она.

Прогнозировать рыночную динамику в текущей ситуации, когда все внимание фокусирует на себе горячая международная политика, довольно проблематично, считает и Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Пока не появится представления о масштабах и сроках завершения спецоперации на Украине, неопределенность будет поддерживать высокую осторожность покупателей рублевых активов. При этом российские активы выглядят явно перепроданными и привлекательны для долгосрочных покупок. Волатильность в ближайшие сессии ожидается повышенной. По нашим оценкам, 28 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в широком диапазоне 2200-2700 пунктов", — заключает он.