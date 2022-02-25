МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу подскочили в стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), кроме "Магнита", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 69,87%, до 4,68 доллара, "Новатэка" — на 21,07%, до 124,7 доллара, "Лукойла" — на 24,99%, до 50,62 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 17,33%, до 5,58 доллара, "Газпром нефти" — на 2,53%, до 24,3 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 55,34%, до 24 долларов, НЛМК — на 10,71%, до 26,06 доллара, "Северстали" — на 9,74%, до 16 долларов.

Стоимость бумаг ВТБ выросла на 1,01%, до 1 доллара, Сбербанка — на 63,12%, до 4,06 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 75,61%, до 36 долларов.

Расписки АФК "Система" подорожали на 66,33%, до 4,99 доллара, "Ленты" — на 0,65%, до 1,55 доллара,

Бумаги "Магнита" сократились в стоимости на 12,22%, до 7,9 доллара.