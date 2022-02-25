МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в пятницу закрылись ростом более чем на 3% за счёт некоторого ослабления рисков на новостях о возможных переговорах между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 подскочил на 3,91%, до 7489,46 пункта, французский CAC 40 — на 3,55%, до 6752,43 пункта, немецкий DAX — на 3,67%, до 14567,23 пункта.

Опасения на рынках несколько ослабли. Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.

Рынки обратили внимание и на макростатистику. Так, оценка роста ВВП Германии в прошлом квартале была повышена до 1,8% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста показателя на 1,4%, как показала и предварительная оценка.