МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цены бумаг российских компаний обрушились во вторник на Лондонской фондовой бирже (LSE), при этом стоимость акций АФК "Системы" подскочила почти на 200%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новатэка" упала на 57,66%, до 16,24 доллара, "Лукойла" – на 43,46%, до 10,63 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 71,32%, "Газпром нефти" — на 9%, до 14,56 доллара. Стоимость GDR "Роснефти" по закрытию вторника составила 2,7 доллара.

Расписки "Норникеля" обвалились на 76,75%, до 3,2 доллара, НЛМК — на 48,86%, до 3,94 долларов, "Северстали" — на 61,17%, до 2 долларов.

Бумаги Сбербанка подешевели на 80,1%, до 0,21 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding опустилась на 48,18%, до 6 долларов. Листинг ВТБ на Лондонской бирже приостановлен.

GDR АФК "Система" подорожали на 195,57%, до 6 долларов, "Магнита" — подешевели на 45,64%, до 1,2 доллара, "Ленты" – остались на уровне предыдущего закрытия в 1,45 доллара.