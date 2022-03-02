МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Цены бумаг российских компаний, кроме расписок "Ленты", в среду вновь обвалились на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новатэка" провалилась на 96%, до 0,65 доллара, "Лукойла" – на 93,23%, до 0,72 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 23,5%, до 0,58 доллара, "Газпром нефти" — на 1,56%, до 13 долларов. Стоимость GDR "Роснефти" упали на 77,71%, до 0,6 доллара.

Расписки "Норникеля" обвалились на 40,88%, до 1,89 доллара, НЛМК — на 91,97%, до 0,32 доллара, "Северстали" — на 97%, до 0,06 доллара.

Бумаги Сбербанка подешевели на 78,43%, до 0,05 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding опустилась на 36,7%, до 3,19 доллара. Листинг ВТБ на Лондонской бирже приостановлен.

GDR АФК "Система" подешевели на 25%, до 4,5 доллара, "Магнита" – на 98,57%, до 0,01 доллара, "Ленты" – подорожали на 3,59%, до 1,5 доллара.