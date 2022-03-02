МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в среду закрылись в плюсе вслед за ростом стоимости нефти более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,36%, до 7429,56 пункта, французский CAC 40 — на 1,59%, до 6498,02 пункта, немецкий DAX — на 0,69%, до 14000,11 пункта.

В среду цена нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила отметку в 113 долларов за баррель, WTI торгуется выше 105 долларов. На этом фоне европейский энергетический индекс подскочил на 4,1%, а акции таких компаний как TotalEnergies, Shell и ВР подорожали на 8,2%, 5,1% и 4,9% соответственно.

Рост на европейских рынках может также быть обусловлен коррекцией – во вторник ключевые индексы упали на 2-4%, реагируя на сохраняющуюся напряженность в геополитике. С начала недели CAC 40 и DAX потеряли почти по 4% каждый, при этом FTSE 100 уменьшился лишь на 0,8%.

Трейдеры также отыгрывали данные из Германии, согласно которым безработица в стране в феврале снизилась до 5% с 5,1% в январе.